Hanna (17) und Alex (16): Grenzen-lose Liebe!

Auch am Court ein Duo

„Wir verbinden die Spiele wenn möglich mit privaten Terminen“, sagt Hanna, die mit ihrem Alexander für den Klub Odense OBK auch in Dänemarks Liga antritt – und bei internationalen Events mit ihrem Liebsten sogar gemeinsam im Mixed auf dem Court steht! „Das funktioniert super. Er hat ein super Spielverständnis und ich passe mich da gut an“, sagt Hanna, bevor am Sonntag (10) in Laakirchen mit dem aktuellen Tabellenletzten Ohlsdorf gegen Tabellenführer Pressbaum eine schwierige Aufgabe wartet. Hanna, deren Liebster das nächste Schuljahr dann in Oberösterreich absolvieren will, sagt: „Wir wollen aber zumindest anschreiben.“