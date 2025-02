Vance sieht Europa als „größte Gefahr“ für Europa

Das sei viel besorgniserregender als Bedrohungen von außen, etwa durch Russland oder China, sagte Vance am Freitagnachmittag in München. Oder wie er es nannte: „Die Gefahr aus dem Inneren.“ Der Republikaner fürchte, dass „gemeinsame Werte“ verloren gehen. Als Beispiel für einen Verlust der Meinungsfreiheit nannte Vance das Vorgehen der EU-Kommission gegen fehlende Moderation in sozialen Netzwerke. Für den Amerikaner fällt das unter Zensur.