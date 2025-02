Ist Europas Zeit vorbei? Widerstand formiert sich

Moskau sieht Europas Zeit abgelaufen

Im Kreml sieht man sich hingegen auf glorreiche Zeiten zusteuern. Trump hat immerhin ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes zur Debatte gestellt. Die Statistenrolle der Ukraine in den Verhandlungen über deren eigene Staatsgrenze kommt in Moskau gut an. „Auf die eine oder andere Weise wird die Ukraine natürlich an den Verhandlungen teilnehmen“, tönte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag im russischen Staatsfernsehen.