Hockey-Talente stoßen Tür ins Halbfinale weit auf

Trainer hat „so eine Leistung noch nicht gesehen“

Coach Schweda: „Ich habe so eine Mannschaftsleistung, mit so viel Charakter, Herz, Einsatz und einem derartigen Compete-Level noch nicht gesehen! Es war zwar teilweise chaotisch am Eis und weit entfernt von unserem System, aber wenn sich die Spieler in die Schüsse werfen und der Torhüter so hält, hat man eine Chance. Jetzt geht es gegen die Schweiz. Wir sind nach wie vor der Underdog in diese Gruppe und schauen, was am Ende herauskommt.“