Statt Überangebot herrscht plötzlich Spielernot

Maurits Kjaergaard indes fällt seit Wochen verletzt aus. Ein erhoffter Einsatz gegen Sturm Graz Anfang März könnte eng werden, auch gestern war er nicht im Bullen-Training. Für die Mozartstädter kam es in den vergangenen Tagen aber noch dicker: Mit Spielmacher Oscar Gloukh, der sich einen Bruch der Speiche zuzog und gestern Vormittag mit Gips ein individuelles Programm in Taxham abspulte, und Takumu Kawamura fielen zwei weitere Akteure verletzungsbedingt aus. Der Japaner erlitt beim 0:0 in Klagenfurt einen Schlüsselbeinbruch und wurde bereits operiert. Er wird seinem Team aber mindestens sechs Wochen fehlen.Vorwürfe einer verfehlten Kaderpolitik muss man in diesem Fall entkräften. Durch das Ausscheiden aus der Champions League und die Niederlage im Cup beim LASK spielt Salzburg nur noch in einem Bewerb, der Bundesliga.