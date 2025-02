KAC feiert wie Verfolger Salzburg Zittersieg

KAC setzt Siegesserie fort

Der KAC lag gegen die Pioneers nach zwei Dritteln mit 2:4 in Rückstand. Danach kamen die 4182 Fans in der Heidi-Horten-Arena noch so richtig auf ihre Rechnung. Simeon Schwinger (56.) verkürzte und 23 Sekunden vor der Schlusssirene gelang Nicholas Petersen der Ausgleich. In der Verlängerung waren 2:48 Minuten gespielt, als Kevin Clark zum Matchwinner avancierte. Nach zuletzt zwei Siegen in Shootouts gab es diesmal früher den Erfolg. Die Kärntner verließen zum fünften Mal in Folge als Sieger das Eis. Gegen die Vorarlberger konnten alle vier Saisonduelle gewonnen werden.