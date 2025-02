USA: Rückkehr zu Grenzen vor 2014 „unrealistisch“

Derzeit keine Pläne für US-Abzug aus Europa

Am Dienstag hatte Hegseth US-Militärstützpunkte in Deutschland besucht. Europa müsse selbst am meisten zur Verteidigung seiner Nachbarschaft beitragen, sagte er mit Blick auf die Ukraine. Befürchtungen über einen Abzug der rund 100.000 US-Streitkräfte aus Europa spielte Trumps Minister herunter. Es seien „derzeit keine Pläne in Vorbereitung, irgendetwas zu kürzen“, betonte er.