Öffi-Baustellen gehen jetzt weiter

Auch in der City müssen Teile der hochfrequentierten Gleise am Ring getauscht werden. Neue Gleise und Weichen werden im Juli und August beim Kärntner Ring, Universitätsring und Schubertring eingebaut. Die Ringlinien müssen zum Teil umgeleitet werden. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Phasen, die aufeinander sowie auf alle anderen Baustellen abgestimmt sind., betonen die Wiener LInien. Gleichzeitig ist allerdings auch die U4 gesperrt. Von Nußdorf bis zum Schottenring fährt dafür die Ersatzlinie E4. Zudem wird die Linie D aufgrund der Bauarbeiten ab Börse in Richtung Schottenring umgeleitet und fährt weiter über den Schwedenplatz zum Schwarzenbergplatz sowie anschließend bis zur Absberggasse.