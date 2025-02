Jeep nervt Kunden mit Werbung am Display im Auto

Andere Jeep-Werbung nervt nicht

An anderer Stelle ist Jeep deutlich kreativer und absolut nicht nervend: Für den Super Bowl hat die Marke einen Zwei-Minuten-Werbespot produzieren lassen, in dem ein sympathischer Harrison Ford eine gewisse Lebensweisheit ausstrahlt. Am Ende nimmt er auch noch Bezug auf seinen „unpassenden“ Namen.