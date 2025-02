Die FPÖ legt der ÖVP jetzt ein letztes Angebot vor

So könnte ÖVP Umfärbungen verhindern

Der Öffentliche Dienst wäre auch bei der ÖVP. Das ist insofern nicht unwesentlich, da der Beamtenminister jeder Strukturreform in den Ministerien – und damit politischen Umfärbungen – zustimmen muss. In der vergangenen Regierung hat beispielsweise der grüne Beamtenminister Werner Kogler einige Umstrukturierungen im schwarzen Verteidigungsministerium verhindert und verzögert.