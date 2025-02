Wenn eigener Kühlschrank zum Tor für Hacker wird

Der Kühlschrank, der genau weiß, was fehlt und uns eine Einkaufsliste schickt; die Lampe, die Musik abspielt – vernetzte Haushaltsgeräte erobern den Markt und machen uns das Leben durchaus komfortabler. Doch was viele nicht wissen: Die vernetzten Geräte sind oft unzureichend gesichert und öffnen somit Cyberkriminellen Tür und Tor – und sie schaffen es über diese Hintertür oft in große Industrieunternehmen.