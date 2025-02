Korruption: Ungarn ist erneut EU-Schlusslicht

All die versprochenen Reformen und Gesetzesinitiativen zur besseren Korruptionsbekämpfung der letzten Jahre haben sich nicht wirklich in konkreten Verbesserungen niedergeschlagen. Ungarn ist in der Rangliste im Vergleich zum Vorjahr sogar um einen Punkt weiter nach unten gerutscht. Das Land hat 41 von 100 Punkten erreicht.