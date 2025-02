Korruptionsindex: Österreich stürzt dramatisch ab

„Historischer Tiefpunkt als Denkzettel“

Die aktuelle Bewertung verdeutliche den dringenden Bedarf an sichtbarer Integrität in der öffentlichen Verwaltung, so die TI-Vorsitzende. Sie wertet den „historischen Tiefpunkt als Denkzettel“ und fordert sichtbare Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung. „Wir gehören zu den Schlusslichtern Europas. Leidtragende der Korruption sind nicht die Korrupten, sondern wir, die Zivilbevölkerung.“