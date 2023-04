EU-Korruptionsskandal: Drahtzieher wieder frei

Einjährige Haftstrafe

Der jetzt freigelassene Panzeri gilt als Drahtzieher. Ihm und anderen Beteiligten werden Korruption, Geldwäsche und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Der ehemalige sozialdemokratische Abgeordnete hat laut Berichten im Jänner Reue gezeigt und sich in Verhandlungen mit dem Gericht auf eine einjährige Haftstrafe geeinigt. Er ist daher nur vorübergehend auf freiem Fuß. Die Strafe tritt nach dem Ende des Prozesses in Kraft.