Auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis

Bisher ist die Ära von Thomas Letsch in Salzburg noch nicht von Erfolg geprägt. Drei Pflichtspiele war der Trainer bis dato an der Seitenlinie der Bullen, dreimal stand man am Ende mit leeren Händen da. Viele Rädchen greifen aktuell noch nicht so, wie sie greifen sollen. Vor allem in der Offensive klappt es nicht nach Wunsch – nach hohen Ballgewinnen werden die Angriffe nicht ordentlich zu Ende gespielt, schauen zu wenig klare Möglichkeiten heraus. Im Cup-Spiel beim LASK war das deutlich zu erkennen. Daher ließ Letsch genau diese Situationen in dieser Woche trainieren. Bei den Einheiten sah das teilweise auch gar nicht so schlecht aus. Jetzt müssen es die Bullen aber auch im Match umsetzen, um die langwierige Suche nach dem ersten Erfolgserlebnis im Jahr 2025 endlich zu beenden.