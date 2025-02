Pacult darf nicht wieder zum Stolperstein werden

Als Coach hat Pacult eine klar negative Bilanz, gewann er doch nur sieben von 33 Duellen. Zu diesen zählen historische. Wenn man Rapid-Fans nach dem Ostersonntag 2008 fragt, wissen sie genau, was anno dazumal geschah. Die Grün-Weißen schossen sich in der Red Bull Arena in einen wahren Tor-Rausch. Am Ende feierten Hoffer, Maierhofer und Co. einen 7:0-Sieg gegen Trapattonis Millionen-Truppe. Im Frühjahr 2024 gastierten die Bullen bei Pacults Klagenfurtern und lagen unter Interimstrainer Onur Cinel 2:0 vorne, ehe der Faden riss und die Partie noch 3:4 verloren ging. Es war der Anfang vom Ende aller Titelträume der Salzburger, die erstmals nach zehn Jahren nicht zu Meisterehren kamen.