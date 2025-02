Nach 20 Jahren hat Stift St. Florian neuen Propst

Im Mühlviertel aktiv

Klaus Sonnleitner wurde am 06. November 1970 in Bad Ischl geboren und war zuletzt Kaplan in Walding, St. Gotthard im Mühlkreis und Herzogsdorf sowie Stiftsorganist, Stiftskantor, Musikarchivar und Gastmeister. Er trat am 27. August 1997 in die Gemeinschaft der Florianer Chorherren ein und empfing am 08. Juni 2002 die Priesterweihe.