„Ich habe mir zuerst gedacht, es ist der ,Emil‘!“

Handy ging im Tumult verloren

Trotz Schmerzen und Nasenbluten schaffte es die Hundebesitzerin noch, „Tyson“ zu Hause einzusperren. Ihr Handy war im Tumult verloren gegangen. „Dann bin ich auf die große Kreuzung hinausgelaufen und habe um Hilfe gerufen. Ein junges Pärchen hat angehalten und die Rettung verständig, die mich ins Spital gebracht hat. Außerdem haben wir den Besitzer des Esels informiert. Der hat dafür gesorgt, dass sein Tier wieder in seinen Stall kommt“, erzählt Pramberger.