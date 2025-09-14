Ried gegen Hartberg ab 14.30 Uhr LIVE

Sechster Spieltag in der heimischen Bundesliga: Aufsteiger Ried trifft auf die WSG Tirol. Mit sportkrone.at sind Sie ab 14.30 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Die Rieder sammelten vor der Länderspielpause mit einem 3:1-Derbysieg beim LASK reichlich Selbstvertrauen, die vergangenen Tage verliefen allerdings nicht wie geplant. Aufgrund einer Coronawelle war eine Vielzahl an Stammspielern außer Gefecht, die Kadersituation könne deshalb erst am Spieltag bekannt gegeben werden, teilten die Innviertler mit. Maximilian Senft bleibt trotzdem zuversichtlich. „Gemeinsam mit unseren Fans im Rücken wollen wir den positiven Trend der letzten Wochen fortführen“, sagte der Ried-Trainer, der gegen die Truppe von Manfred Schmid ein „Geduldsspiel“ erwartet.
Die Senft-Elf strebt erstmals seit Ende 2015 drei Ligasiege in Serie an, nachdem es zuletzt drei Erfolge in Oberösterreich-Derbys jeweils auswärts gegen den LASK, Union Gurten im Cup und Blau-Weiß Linz gegeben hat. An die Hartberger hat der Aufsteiger aber keine guten Erinnerungen: In der Saison 2022/23 gewannen die Oststeirer alle vier Duelle gegen die Rieder.
Der TSV kassierte zuletzt eine späte 0:1-Heimniederlage gegen Rapid. Schmid ist nach dem Saisonstart mit sechs Punkten in fünf Runden zufrieden, sieht aber noch Verbesserungspotenzial. „Es war ein schwerer Beginn mit dem Umbruch, der Auslosung und dazu noch keine echten Heimspiele (in Maria Enzersdorf, Anm.). Wir haben noch Luft nach oben“, sagte der Wiener, dem mit Jed Drew und Youba Diarra zwei Stützen verletzt fehlen.
