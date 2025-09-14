Ried gegen Hartberg ab 14.30 Uhr LIVE

Die Rieder sammelten vor der Länderspielpause mit einem 3:1-Derbysieg beim LASK reichlich Selbstvertrauen, die vergangenen Tage verliefen allerdings nicht wie geplant. Aufgrund einer Coronawelle war eine Vielzahl an Stammspielern außer Gefecht, die Kadersituation könne deshalb erst am Spieltag bekannt gegeben werden, teilten die Innviertler mit. Maximilian Senft bleibt trotzdem zuversichtlich. „Gemeinsam mit unseren Fans im Rücken wollen wir den positiven Trend der letzten Wochen fortführen“, sagte der Ried-Trainer, der gegen die Truppe von Manfred Schmid ein „Geduldsspiel“ erwartet.