Ertappter Raser: „Die anderen fahren so langsam“

„Ich hab Stress gehabt und die anderen fahren alle so langsam. So begründete ein 26-Jähriger, warum er mit seinem Audi S8 auf der B1 in Wels-Ost mit 134 km/h durch eine 70er Zone gebrettert war.
Bei durchgeführten Lasermessungen konnte die Polizei am Samstag um 14.55 Uhr auf der B 1, Wels-Ost, mit einem Handlasergerät eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung feststellen. Ein Auto, gelenkt von einem 26-Jährigen aus dem Bezirk Eferding wurde mit 134 km/h gemessen, obwohl in diesem Bereich eine 70 km/h Beschränkung besteht.
Führerschein weg
Die Anhaltung erfolgte an Ort und Stelle. Der 26-Jährige gab an, dass er Stress gehabt hätte und alle anderen so langsam fahren. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen.
