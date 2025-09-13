Ertappter Raser: „Die anderen fahren so langsam“

Bei durchgeführten Lasermessungen konnte die Polizei am Samstag um 14.55 Uhr auf der B 1, Wels-Ost, mit einem Handlasergerät eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung feststellen. Ein Auto, gelenkt von einem 26-Jährigen aus dem Bezirk Eferding wurde mit 134 km/h gemessen, obwohl in diesem Bereich eine 70 km/h Beschränkung besteht.



Führerschein weg

Die Anhaltung erfolgte an Ort und Stelle. Der 26-Jährige gab an, dass er Stress gehabt hätte und alle anderen so langsam fahren. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen.