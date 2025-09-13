Alkolenker (37) hatte noch nie einen Führerschein

Auf der Westautobahn A1 bei der Abfahrt Schörfling wurde der 37-Jährige aus Lenzing am Dienstag von der Polizei angehalten. Die Beamten forderten den Lenker auf, seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere vorzuzeigen. Dem konnte der Lenzinger aber nicht Folge leisten, denn wie die Polizisten feststellen, hatte er noch nie eine gültige Lenkberechtigung besessen.