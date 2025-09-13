Alkolenker (37) hatte noch nie einen Führerschein

Der Aufforderung „Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte“ konnte ein 37-Jähriger keine Folge leisten. Denn der Lenzinger war noch nie im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung, auch nicht bei seiner Alkofahrt am Dienstag.
Auf der Westautobahn A1 bei der Abfahrt Schörfling wurde der 37-Jährige aus Lenzing am Dienstag von der Polizei angehalten. Die Beamten forderten den Lenker auf, seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere vorzuzeigen. Dem konnte der Lenzinger aber nicht Folge leisten, denn wie die Polizisten feststellen, hatte er noch nie eine gültige Lenkberechtigung besessen.
Ohne Führerschein und betrunken
Der 37-Jährige wurde zum Alkotest gebeten, der mit 0,82 Promille positiv ausfiel. Er wurde angezeigt und musste seinen Autoschlüssel noch an Ort und Stelle abgeben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.