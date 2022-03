Klöster in OÖ öffnen Pforten für Flüchtlinge

Christliche Nächstenliebe nicht nur in der Predigt, sondern auch in der Realität: Viele Klöster in Oberösterreich öffnen für die Flüchtlinge aus der Ukraine ihre Pforten. Propst Johann Holzinger vom Augustiner Chorherrenstift St. Florian sagt: „Menschen, die in dieser Weise ihre Heimat verlieren, sollen Sicherheit, Geborgenheit und wenigstens ein Stückchen Frieden erleben können.“