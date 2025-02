Neue Tourismusreform könnte den Werbe-Turbo zünden

Viele Köche verderben den Brei bzw. kochen ihr eigenes Süppchen. So ist es auch im Kärntner Tourismus. Denn neben der Kärnten Werbung gibt es unzählige Tourismusverbände in den Regionen und die Gemeinden mischen auch noch mit. Doch das könnte sich in naher Zukunft ändern. Denn es gibt die Überlegung für einen „schlanken Tourismus in Kärnten“.