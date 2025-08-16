Vorteilswelt
Spezielles Jubiläum

Ein halbes Jahrhundert Stammgast auf der Heidi Alm

Kärnten
16.08.2025 21:00
Die drei Generationen der Familie Matzke wurden im Heidi-Hotel von Lukas Köfer für die ...
Die drei Generationen der Familie Matzke wurden im Heidi-Hotel von Lukas Köfer für die 50-jährige Treue geehrt.(Bild: Studio Wort)
Die drei Generationen der Familie Matzke wurden im Heidi-Hotel von Lukas Köfer für die ...
Die drei Generationen der Familie Matzke wurden im Heidi-Hotel von Lukas Köfer für die 50-jährige Treue geehrt.(Bild: Studio Wort)

Im Heidi-Hotel am Falkert wird Urlaub zur Freundschaft, treue Gäste werden zu Ideengebern: Seit 50 Jahren verbringt Familie Matzke aus Hamburg ihre Ferien in den Kärntner Nockbergen. Was die Stammgäste noch einmal mehr besonders macht? Ihre Anregungen flossen direkt ins heutige Urlaubsprogramm ein.

0 Kommentare

Wenn Stammäste zu Freunden werden: Familie Matzke ist im Heidi-Hotel bereits seit 50 Jahren zu Gast und hat das Urlaubsangebot mit vielen Ideen massiv mitgestaltet. Treue Gäste werden zu echten Ideengebern. Sie verhelfen der Region zu Qualitätstourismus. Ein halbes Jahrhundert verbringt die Hamburger Familie ihre Ferien schon in den Kärntner Nockbergen. 

Ein halbes Jahrhundert Urlaubstreue
Was heute wie ein kleines Wunder klingt, begann ganz klassisch: mit einem Familienurlaub in den Bergen. Seit den 1970er-Jahren kommt die Familie aus Deutschland regelmäßig ins Heidi-Hotel am Falkert – zunächst als Eltern mit Kindern, mittlerweile als drei Generationen. Ob Sommer oder Winter, Skispaß oder Wandergenuss: Der Falkert ist für die Matzkes längst mehr als ein Reiseziel – er ist ein zweites Zuhause geworden.

Die Großfamilie Matzke wandert seit 50 Jahren durch die Nockberge.
Die Großfamilie Matzke wandert seit 50 Jahren durch die Nockberge.(Bild: Studio Wort)
Hotelchefin Julia Köfer mit Jürgen (r) und „Mücke“ Matzke.
Hotelchefin Julia Köfer mit Jürgen (r) und „Mücke“ Matzke.(Bild: Studio Wort)
Seit 50 Jahren sind Heidi und Peter der Urlaubsbegleiter für die Großfamilie Matzke.
Seit 50 Jahren sind Heidi und Peter der Urlaubsbegleiter für die Großfamilie Matzke.(Bild: Evelyn Hronek)

Aus der langjährigen Gästebeziehung ist über die Jahre eine echte Freundschaft mit Gastgeberfamilie Köfer entstanden. Diese besondere Verbindung wurde jetzt feierlich gewürdigt: Gemeinsam mit Bürgermeister Karl Lessiak zeichnete Lukas Köfer Jürgen Matzke Senior und seine Tochter Kerstin offiziell für 50 Jahre Urlaubstreue aus. „Die Familie Matzke ist nicht nur Teil unserer Hotelgeschichte, sondern auch Teil unserer Herzen“, betonte Lukas Köfer sichtlich gerührt bei der Übergabe.

Vom Wunsch zum Programm: Gäste als Ideengeber
Besonders bemerkenswert: So mancher Programmpunkt im heutigen Aktivangebot des Heidi-Hotels geht auf Anregungen der Familie Matzke zurück. Die sportliche Familie inspirierte durch ihre Wünsche und Rückmeldungen etwa geführte Bergtouren, spezielle Familienwanderungen oder kindgerechte Kletterangebote – die bis heute fixer Bestandteil des Sommerprogramms sind.

„Wir sind Gastgeber mit offenen Ohren“, sagt Lukas Köfer. „Gerade unsere Stammgäste wissen genau, was Familien in den Bergen suchen – wir setzen vieles davon direkt um.“

Auch in diesem Sommer findet sich die ganze Familie Matzke wieder in bewährter Manier im Heidi Hotel ein. Drei Generationen, zwei Wochen, unzählige Erinnerungen – eine liebgewonnene Tradition, die verbindet – und vielleicht auch weiterhin das Urlaubsangebot am Falkert mitgestaltet.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
