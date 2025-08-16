Ein halbes Jahrhundert Stammgast auf der Heidi Alm

Im Heidi-Hotel am Falkert wird Urlaub zur Freundschaft, treue Gäste werden zu Ideengebern: Seit 50 Jahren verbringt Familie Matzke aus Hamburg ihre Ferien in den Kärntner Nockbergen. Was die Stammgäste noch einmal mehr besonders macht? Ihre Anregungen flossen direkt ins heutige Urlaubsprogramm ein.
Wenn Stammäste zu Freunden werden: Familie Matzke ist im Heidi-Hotel bereits seit 50 Jahren zu Gast und hat das Urlaubsangebot mit vielen Ideen massiv mitgestaltet. Treue Gäste werden zu echten Ideengebern. Sie verhelfen der Region zu Qualitätstourismus. Ein halbes Jahrhundert verbringt die Hamburger Familie ihre Ferien schon in den Kärntner Nockbergen.
Ein halbes Jahrhundert Urlaubstreue
Was heute wie ein kleines Wunder klingt, begann ganz klassisch: mit einem Familienurlaub in den Bergen. Seit den 1970er-Jahren kommt die Familie aus Deutschland regelmäßig ins Heidi-Hotel am Falkert – zunächst als Eltern mit Kindern, mittlerweile als drei Generationen. Ob Sommer oder Winter, Skispaß oder Wandergenuss: Der Falkert ist für die Matzkes längst mehr als ein Reiseziel – er ist ein zweites Zuhause geworden.
Aus der langjährigen Gästebeziehung ist über die Jahre eine echte Freundschaft mit Gastgeberfamilie Köfer entstanden. Diese besondere Verbindung wurde jetzt feierlich gewürdigt: Gemeinsam mit Bürgermeister Karl Lessiak zeichnete Lukas Köfer Jürgen Matzke Senior und seine Tochter Kerstin offiziell für 50 Jahre Urlaubstreue aus. „Die Familie Matzke ist nicht nur Teil unserer Hotelgeschichte, sondern auch Teil unserer Herzen“, betonte Lukas Köfer sichtlich gerührt bei der Übergabe.
Vom Wunsch zum Programm: Gäste als Ideengeber
Besonders bemerkenswert: So mancher Programmpunkt im heutigen Aktivangebot des Heidi-Hotels geht auf Anregungen der Familie Matzke zurück. Die sportliche Familie inspirierte durch ihre Wünsche und Rückmeldungen etwa geführte Bergtouren, spezielle Familienwanderungen oder kindgerechte Kletterangebote – die bis heute fixer Bestandteil des Sommerprogramms sind.
„Wir sind Gastgeber mit offenen Ohren“, sagt Lukas Köfer. „Gerade unsere Stammgäste wissen genau, was Familien in den Bergen suchen – wir setzen vieles davon direkt um.“
Auch in diesem Sommer findet sich die ganze Familie Matzke wieder in bewährter Manier im Heidi Hotel ein. Drei Generationen, zwei Wochen, unzählige Erinnerungen – eine liebgewonnene Tradition, die verbindet – und vielleicht auch weiterhin das Urlaubsangebot am Falkert mitgestaltet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.