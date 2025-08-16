Ein halbes Jahrhundert Stammgast auf der Heidi Alm

Ein halbes Jahrhundert Urlaubstreue

Was heute wie ein kleines Wunder klingt, begann ganz klassisch: mit einem Familienurlaub in den Bergen. Seit den 1970er-Jahren kommt die Familie aus Deutschland regelmäßig ins Heidi-Hotel am Falkert – zunächst als Eltern mit Kindern, mittlerweile als drei Generationen. Ob Sommer oder Winter, Skispaß oder Wandergenuss: Der Falkert ist für die Matzkes längst mehr als ein Reiseziel – er ist ein zweites Zuhause geworden.