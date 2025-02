Wach auf, Kanye: Nackt ist nicht gleich erotisch!

Auf der Grammy-Verleihung trug Kanye Wests Gattin Bianca Censori einen Hauch von Nichts. Genau genommen war sie auf dem roten Teppich nackt und jenes Feigenblatt von Kleid, das sie anhatte, um nicht sofort aus der Veranstaltung rausgeschmissen zu werden, war transparent wie eine frisch geputzte Fensterscheibe. Auf gut Deutsch: Man sah alles von der Frau, so wie sie der liebe Gott erschaffen hatte und sofern das Internet nicht aus Gründen der Zensur wieder verschleierte, was im echten Leben nur dem Namen nach verschleiert war. Die Provokation ist geglückt und die internationale Wahrnehmung bis in den hintersten Winkel der Welt erreicht, und doch stellt sich die Frage: War dieser Auftritt erotisch?