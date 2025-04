Angeklagter will „richtiger Deutscher“ sein

„Sehe das anders“

Als es ihn nach Vorarlberg verschlug, wollte er wenigstens in der Nähe von Lindau leben. Vor Gericht bestreitet der Angeklagte fast alles. Auf die Frage von Richter Dietmar Nußbaumer, ob er sich für schuldig bekenne, sagt er kryptisch: „Ich bekenne mich schuldig für das, was ich geschrieben habe. Aber nicht in der Intention, die mir hier vorgeworfen wird. Ich sehe das nur mit anderen Augen und anderem Herzen.“ Sicherlich sei von Hitler und vom Nationalsozialismus vieles gemacht worden, das nicht in Ordnung war. „Doch es hat schließlich auch Gründe für das Geschehene gegeben“, bagatellisiert er. „Mich hätte man damals jedenfalls als Deutschen behandelt. Ich wäre nicht arbeitslos, ich hätte nicht in den Knast müssen und man hätte meine Talente gefördert.“ Das Urteil ist rechtskräftig.