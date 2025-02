Wiener Stadtwerke suchen noch neue Lehrlinge

Spannende Ausbildungen mit guten Chancen auf einen Top-Job gibt es bei den Wiener Stadtwerken. Dazu gehören etwa die Wiener Linien, die Wiener Netze, Wien Energie und Co. Im Herbst starten dort 235 Lehrlinge in 20 Lehrberufen ihre Karriere. In elf Lehrberufen werden noch die besten Köpfe und geschicktesten Hände gesucht, vom neu eingeführten Beruf Fernwärmetechnik bis zur Lehre Elektrotechnik oder Mechatronik.