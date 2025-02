Trump will Kontrolle über Gazastreifen übernehmen

Trumps Kernzitat lautet: „Die USA werden den Gazastreifen übernehmen, und wir werden dort ganze Arbeit leisten.“ (Im englischen Original: „The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too“, Anm.) Er kündigte außerdem an, dass die USA die Blindgänger beseitigen, die zerstörten Gebäude abreißen, den Küstenstreifen einebnen und dann eine wirtschaftliche Entwicklung anstoßen würden, die eine „unbegrenzte Anzahl von Arbeitsplätzen und Wohnraum für die Menschen in diesem Gebiet“ bieten werde.