Glawischnig zu Tempo 150: „Ein absoluter Unsinn!“

Kickl wie Zwerg Bumsti?

In einem weiteren Diskussionspunkt ging es um das aktuell stattfindende Kickl-Bashing in einigen Medien, wo österreichische Schriftsteller heftig gegen den FPÖ-Obmann austeilen. Etwa in der FAZ, wo Christoph Ransmayr feststellt, dass ihn Kickl an Zwerg Bumsti erinnere, ein mit einem Minderwertigkeitskomplex geschlagenes Männlein´. Glawischnig springt in diese Sache für Kickl in die Presche: „Also ich persönlich mag das überhaupt nicht, wenn man da abwertende Bemerkungen auf die Größe bezogen oder aufs Geschlecht oder sonst was macht. Ich halte das für verzichtbar. Aber diese Kulturschaffenden sind ja einst auch von Kickl angegriffen worden. Als Inzuchtpartie und ich weiß nicht was. Also er ist ja auch kein Kind von Traurigkeit von den Formulierungen her.“