Psychiater Walzl: „Aussiedeln ist nicht ideal“

Gerichtspsychiater Manfred Walzl fasst zusammen: Jeder Überlebende, jeder Betroffene hat andere Bedürfnisse. „Es gibt drei Optionen: In die Schule zurückkehren, in einem Nebengebäude weitermachen oder zu Hause bleiben.“ Nicht ideal sei es, die Schule in ein anderes Gebäude „auszusiedeln“, sagt Walzl. In einen nicht betroffenen Trakt oder Gebäudeteil könne man eventuell zurückkehren, aber wohl nicht in die Klassenzimmer, so der Gerichtsgutachter.