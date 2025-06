Mieter kämpfen um ihre liebgewonnenen Garagen

Die SAG, die selbst kein aufrechtes Rechtsverhältnis zu den Garagenmietern hat, verliert jetzt mit dem ARBÖ ihren Vertragspartner, der sich um die Mieteintreibung kümmert. „Wir verstehen, dass die Leute verunsichert sind, und man wird sich überlegen, wie man die Parkplatzthematik angehen kann“, so SAG-Geschäftsführerin Martina Drescher. „Diese Vertragskonstellation mit dem ARBÖ war immer schon fragwürdig und die Leute wussten das auch“, so Drescher weiter. Sie verweist auch darauf, dass viele Garagen schon baufällig wären und auch als Partyräume oder Lagerplätze genutzt werden – „was nicht dem ursprünglichen Sinn der Garagen entspricht“, so Drescher. Für die SAG war die Verpachtung an den ARBÖ auch nicht kostendeckend.