Drohung von City-Neuzugang: „Ich werde sie töten“

Denn: Der Offensivspieler hat mit den „Red Devils“ noch eine Rechnung offen. Hintergrund ist das dramatische Europa-League-Viertelfinale zwischen Cherkis Ex-Klub Olympique Lyon und United: Nach einem 2:2 im Hinspiel in Frankreich führte Lyon im Rückspiel in Old Trafford bis zur 110. Minute mit 4:2 – ehe die Engländer das Duell noch mit 5:4 drehten und ins Halbfinale einzogen. Cherki traf in beiden Spielen, stand bis zur 106. Minute am Platz.