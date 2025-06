Droht Schließung der Bludenzer Geburtenstation?

„Bisher ist noch nichts entschieden, aber die Gerüchte, dass die Geburtenstation in Bludenz geschlossen werden und nach Feldkirch übersiedeln soll, verdichten sich“, erklärte SPÖ-Gesundheitssprecherin Manuela Auer am Montag. Gemeinsam mit Betriebsrätin Elke Zimmermann hatte sie am Montag zur Pressekonferenz in die Alpenstadt eingeladen, um gegen das drohende Aus zu protestieren. Auch einige Mitarbeiter fanden sich vor den Türen des Spitals ein. Manuela Auer präsentierte zudem einen Landtagsantrag, in dem ein „tragfähiges Konzept zur langfristigen Sicherung des Betriebs in Bludenz“ gefordert wird.