Weitere schwarze Rochaden sind möglich

Auch in der Salzburger Stadt-ÖVP bahnt sich internen Gerüchten zufolge ein Wechsel an der Spitze an. Demnach könnte der jetzige schwarze Klubobmann Wolfgang Mayer die Agenden von Vizebürgermeister Florian Kreibich übernehmen. Mit dem Wechsel an der Spitze der Landespartei – Karoline Edtstadler hat am Samstag den Parteivorsitz von Landeshauptmann Wilfried Haslauer nach 21 Jahren an Spitze übernommen – waren auch Mayers Tage gezählt. Er hatte nach mehr als 20 Jahren an der Seite von Haslauer erwogen, die Politik zu verlassen und hat sein Amt als Generalsekretär zurückgelegt. Damit ist Landesgeschäftsführer Nikolaus Stampfer der alleinige starke Mann in der Parteiorganisation. Mayer bleibt aber als Klubobmann erhalten. Nach dem Abtreten von Ex-Stadtchef Harald Preuner und „Schattenbürgermeister“ Christoph Fuchs, sind Politik-Strategen Mangelware in der ÖVP. Mayer könnte als Bollwerk gegen die Rot-rot-grüne Stadtregierung ordentlich Staub aufwirbeln und die Volkspartei wieder hinter dem Vorhang hervorholen.