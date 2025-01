„Karo Edtstadler muss die Jungen zurückgewinnen“

Mehr als 200 Bürgermeister und Funktionäre kamen am Freitag ins Ferry-Porsche-Kongresszentrum in Zell am See für den letzten Auftritt von Wilfried Haslauer als Parteiobmann der Salzburger Volkspartei – nach 21 Jahren an der Spitze! Ab Samstag ist die künftige Landeshauptfrau Karoline Edtstadler an der Spitze der Partei. Bei dem Event im Pinzgau konnte sie wegen eines Todesfalles in der Familie nicht teilnehmen.