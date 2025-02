Österreichs „ranghöchster Diplomat“ hat vier Beine

Noch vor der Angelobung von US-Präsident Donald Trump musste die Botschafterin in Wien, Victoria Kennedy, österreichischen Boden verlassen. So sehen es die Spielregeln vor. Mit der ehemaligen Botschafterin übersiedelte auch der wohl ranghöchste oö. „Diplomat“ auf vier Pfoten über den großen Teich. Denn Kennedy war stolz auf ihren Hund „Charlie“, den die Juristin bei einem Züchter in Oberösterreich gefunden hatte.