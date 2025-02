Dringendes Bedürfnis wurde Kundin verwehrt

„Das ist für mich fast ein Verbrechen an der Menschenwürde“, macht Regina W. ihrem Ärger in einem Brief an die „OÖ-Krone“ Luft. Sie leidet an Morbus Crohn, einer entzündlichen Darmerkrankung, die sich unter anderem durch chronischen Durchfall bemerkbar macht. „Wiederholt wurde mir in einem Geschäft untersagt, die Toilette zu benutzen. Ein gesunder Mensch kann sich nicht vorstellen, wie peinlich es ist, alleine danach zu fragen“, so W. verärgert. Die Erklärung in den betreffenden Geschäften wäre stets die gleiche: „Wir haben kein Kunden-WC.“