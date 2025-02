Maggie Entenfellner zeigt „Tierische Augenblicke“

Außerdem stellt Maggie die leidenschaftliche Reiterin und RAI-Trainerin Regina Gehrer vor, die auf ihrem Hof in Neuberg an der Mürz Pferde in dieser besonderen Reitdisziplin ausbildet. Auch Hundetraining ist ein Thema, denn Familie Hollerer aus Bad Fischau benötigt bei der Erziehung ihres Golden Retrievers Rudi die Hilfe von Trainerin Conny Sporrer. Und es gibt Tipps dafür, wie man sich verhalten sollte, wenn man eine Babykatze findet – denn bald beginnt der Frühling, und damit wieder die Paarungssaison der Katzen.