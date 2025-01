Naschenweng: Die neue Society-Allzweckwaffe

Schmäh am Laufen

Präsentiert wurde die Promisause von der Kärntner „Alpenbarbie“ Melissa Naschenweng. Die Schlagersängerin entwickelt sich zunehmend zur medialen Allzweckwaffe und bewies in „Kitzbühel 25“, dass sie auch in der Position der Society-Journalistin glänzen kann. Ob im maßgenauen Dirndl, der rosaroten Glitzerjacke oder dem grellweißen Winterpelz – der Teint hielt jede Partynacht und der Schmäh war am Laufen. Mit „Stanglwirt“-Chef Balthasar Hauser sang sie die Tirolerhymne, den Berliner Musikern von The BossHoss brachte sie kulinarische Mundart-Dialektik näher und der selbstbewusste Fußballstar Zlatan Ibrahimović erklärte ihr mit gewohnt trockenem Humor, warum das Bezwingen der Streif für ein Multitalent wie ihn kein Problem wäre.