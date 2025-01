ServusTV beleuchtet „Mörder-Popstar“ Unterweger

In einem „Fahndung Spezial“ (20.15 Uhr, ServusTV) wirft Infochef Hans Martin Paar mit seinem Team einen genaueren Blick auf Unterwegers instabile Kindheit und zeigt den Entstehungsprozess eines Serienkillers, der später zum Helden der Society-Szene wurde. „Einer der dramatischsten Aspekte an diesem Fall ist, wie es Unterweger gelungen ist, einen Gutteil der österreichischen Kulturelite zu vereinnahmen und hinters Licht zu führen“, so Paar, „das Böse ist nicht nur real, sondern auch nahe. Das macht wohl einen Teil des besonderen Grusels dieser Formate aus.“