Hund wollte Herrchen schützen und wurde verprügelt

„Er musste deeskalieren“

Am Mittwoch wurde am Oberlandesgericht Graz in der Causa verhandelt. Der Verteidiger erklärte, dass sein Mandant handeln hätte müssen: „Sein Hund hat ihn verteidigt, aber er musste deeskalieren, die Hunde auseinanderbringen.“ Der Vorwurf sei schon massiv. Die Tierquälerei setze ja ein Quälen, eine rohe Misshandlung voraus. „Das war es nicht. Mein Mandant geht mit seinem Hund gut und liebevoll um.“