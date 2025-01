Obdachloser Bursche: Landesrätin lädt zu Gespräch

Die grüne Vorsitzende des Kontrollausschusses im Vorarlberger Landtag, Eva Hammerer, hatte am Dienstag mitgeteilt, dass der Ausschuss zu diesem Thema zusammentreten werde. Sie wolle Aufklärung schaffen und vermisse „klare Worte“ von Schöbi-Fink. Es sei auch im Sinne der zuständigen Sachbearbeiter, „dass sie nicht mit so schwierigen Situationen alleine in der Verantwortung gelassen werden“, so Hammerer.