Russische Delegation in Syrien eingetroffen

Russland griff 2015 militärisch in den Krieg ein. Nach der Machtübernahme durch die islamistische Miliz HTS ist der Kreml jetzt vor allem daran interessiert, seine Militärbasen in Syrien aufrechtzuerhalten. Der Marinestützpunkt in Tartus und die Luftwaffenbasis in Hmeimin sind Russlands einzige militärische Außenposten außerhalb der ehemaligen Sowjetunion. Der jetzt eingetroffenen Delegation gehören Vize-Außenminister Michail Bogdanow und Alexander Lawrentjew, Syrien-Beauftragter von Präsident Wladimir Putin, an.