Rebellen: „Tyrann Bashar al-Assad ist geflohen“

Die Regierungszeit von Machthaber Bashar al-Assad in Syrien ist der staatlichen Armee zufolge beendet. Die Islamisten waren am Sonntag in Damaskus einmarschiert. Sie erklärten die Hauptstadt für „frei von Assad“. Eine „dunkle Ära“ sei vorbei, die Aufständische wollen eine friedliche Übergabe der Macht. Viele Menschen jubelten, tanzten und beteten nach dem Sturz des Diktators. Der Regierungschef ist noch am Sonntag zur Führungsübergabe bereit.