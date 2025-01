Darum knicken Länder wie Kolumbien vor Trump ein

Nach Syrien kann man trotz des Endes des Assad-Regimes (noch) nicht abschieben, zu Afghanistan gibt es kaum diplomatische Beziehungen, in der Ukraine herrscht noch Krieg und auch Pakistan, Somalia und Bangladesch gelten für so manchen Flüchtling als nicht sicheres Herkunftsland. Dem Staat Österreich sind bei Abschiebungen in den meisten Fällen die Hände gebunden. Selbst, wenn bereits ein Ausreisebescheid vorliegt.