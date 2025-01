Grönlands Regierung zu Gesprächen mit USA bereit

Dänische Regierung buhlt um Gunst der Grönländer

Dänemark versucht unterdessen, den Verbleib attraktiver für Grönländer zu machen. Am Montag stellte der dänische Integrationsminister, Kaare Dybvad Bek, zwölf Initiativen vor, die gegen Rassismus und Diskriminierung von Grönländern in Dänemark gerichtet sind. Es sei wichtig, „dass Grönländer in Dänemark leben können, ohne Vorurteilen ausgesetzt zu sein, was heute leider nicht der Fall ist“, erklärte er.