300.000 Menschen nach Nord-Gaza zurückgekehrt

Auch die Vereinten Nationen sprachen jedoch auf der Plattform X von „Hunderttausenden“, die in den Norden des Gazastreifens zurückkehrten. Videos in sozialen Medien zeigten kilometerlange Schlangen von Menschen, die zu Fuß über eine ausgewiesene Route am Meer entlang Richtung Norden unterwegs waren. Wer ein Auto hatte, musste einen Kontrollpunkt weiter im Landesinneren passieren.