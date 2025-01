Gazastreifen: Hamas besteht nicht auf Kontrolle

Trump will Gazastreifen „gründlich säubern“

Erst am Wochenende hatte sich US-Präsident Donald Trump dafür ausgesprochen, den zerstörten Gazastreifen einfach zu räumen und die dort lebenden Palästinenser in arabische Ländern abzusiedeln. Er wolle, dass Ägypten und Jordanien Menschen aufnehmen, sagte Trump am Sonntag. Man spreche von eineinhalb Millionen Menschen, „und wir säubern das Gebiet einfach gründlich“, so Trump.