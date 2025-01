Bewohner klagen jetzt Stadt und Wasserversorger

Milliarden-Hilfen rollen an

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom kündigte staatliche Zuwendungen von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 2,4 Milliarden Euro) für die betroffenen Brandgebiete an. Die Gelder sollen unter anderem in die rasche Entsorgung von Brandschutt und Giftmüll sowie in den Wiederaufbau fließen.