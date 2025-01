„The Hills“-Stars verklagen die Stadt Los Angeles

Wie das „People“-Magazin berichtet, sei die Klage am Dienstag, dem 21. Jänner, eim kalifornischen Superior Court in Los Angeles County eingereicht worden. Darin prangert das US-Promi-Paar an, dass die verheerenden Feuer eine „unausweichliche und unvermeidliche Folge“ der Art und Weise sind, wie die Stadt und das LADWP angeblich die Wasserversorgung in dem Gebiet verwaltetet.